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Медведев — Штруфф: матч россиянина в 3-м круге Уимблдона-2024 приостановлен из-за дождя

Медведев — Штруфф: матч россиянина в 3-м круге Уимблдона-2024 приостановлен из-за дождя
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Матч чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 41-м номером мирового рейтинга немцем Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024 приостановлен из-за дождя.

Судья принял решение остановить поединок при счёте 1:1 в четвёртом сете. Напомним, Медведев (5) со счётом 6:1 и 6:3 выиграл стартовые партии поединка, не позволив Штруффу заработать ни одного брейк-пойнта. Однако немец смог вернуться в игру, взяв третий сет со счётом 6:4.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 17:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Остановлен
1 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 1
6 		6 4 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф в третьем круге Уимблдона-2024.

В случае победы в данном матче Медведев сыграет в 1/8 финала Уимблдона либо с Гаэлем Монфисом (Франция), либо с Григором Димитровым (Болгария, 10).

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