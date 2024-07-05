Медведев — Штруфф: матч россиянина в 3-м круге Уимблдона-2024 приостановлен из-за дождя

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Матч чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 41-м номером мирового рейтинга немцем Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024 приостановлен из-за дождя.

Судья принял решение остановить поединок при счёте 1:1 в четвёртом сете. Напомним, Медведев (5) со счётом 6:1 и 6:3 выиграл стартовые партии поединка, не позволив Штруффу заработать ни одного брейк-пойнта. Однако немец смог вернуться в игру, взяв третий сет со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф в третьем круге Уимблдона-2024.

В случае победы в данном матче Медведев сыграет в 1/8 финала Уимблдона либо с Гаэлем Монфисом (Франция), либо с Григором Димитровым (Болгария, 10).