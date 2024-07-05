ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне на них всё равно». Медведев попросил судью убрать с табло результаты пар на Уимблдоне

«Мне на них всё равно». Медведев попросил судью убрать с табло результаты пар на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев остался недоволен тем фактом, что во время его матча в третьем круге Уимблдона-2024 на общем табло отображались лайв-результаты лишь парных матчей.

«Карлос (судье), можете их попросить, чтобы они показывали [результаты] одиночных матчей, а то они показывают только парные матчи. А мне на парные всё равно, они могут показывать одиночные матчи?» — сказал Медведев во время перехода.

Напомним, за выход в 1/8 финала Уимблдона Медведев (5) сражается с 41-м номером мирового рейтинга немцем Ян-Леннардом Штруффом. Медведев со счётом 6:1 и 6:3 выиграл стартовые партии поединка, не позволив Штруффу заработать ни одного брейк-пойнта. Однако немец смог вернуться в игру, взяв третий сет со счётом 6:4. В четвёртой партии игра была приостановлена из-за дождя.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 17:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Остановлен
1 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 1
6 		6 4 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Вероятно, возмущение было вызвано тем, что Медведев хотел параллельно со своим матчем следить за поединком, в котором определяется его потенциальный соперник. Речь про встречу француза Гаэля Монфиса с болгарином Григором Димитровым (10).

Материалы по теме
Медведев потерял сет в битве с немцем на Уимблдоне-2024! Матч прерван из-за дождя. LIVE!
Live
Медведев потерял сет в битве с немцем на Уимблдоне-2024! Матч прерван из-за дождя. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android