«Мне на них всё равно». Медведев попросил судью убрать с табло результаты пар на Уимблдоне

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев остался недоволен тем фактом, что во время его матча в третьем круге Уимблдона-2024 на общем табло отображались лайв-результаты лишь парных матчей.

«Карлос (судье), можете их попросить, чтобы они показывали [результаты] одиночных матчей, а то они показывают только парные матчи. А мне на парные всё равно, они могут показывать одиночные матчи?» — сказал Медведев во время перехода.

Напомним, за выход в 1/8 финала Уимблдона Медведев (5) сражается с 41-м номером мирового рейтинга немцем Ян-Леннардом Штруффом. Медведев со счётом 6:1 и 6:3 выиграл стартовые партии поединка, не позволив Штруффу заработать ни одного брейк-пойнта. Однако немец смог вернуться в игру, взяв третий сет со счётом 6:4. В четвёртой партии игра была приостановлена из-за дождя.

Вероятно, возмущение было вызвано тем, что Медведев хотел параллельно со своим матчем следить за поединком, в котором определяется его потенциальный соперник. Речь про встречу француза Гаэля Монфиса с болгарином Григором Димитровым (10).