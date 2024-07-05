Григор Димитров вышел в 1/8 финала Уимблдона, где может сразиться с Даниилом Медведевым

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024.

В матче третьего круга Димитров (10) со счётом 6:3, 6:4, 6:3 обыграл 33-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса.

Встреча Димитрова с Монфисом продлилась 1 час и 47 минут. В её рамках Димитров шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Монфиса 16 эйсов, восемь двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинальный раунд Уимблдона-2024 Димитров сразится с победителем матча Даниил Медведев (5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия). В данный момент их матч приостановлен из-за дождя при счёте 2:1 по сетам в пользу россиянина.