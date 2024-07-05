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123-я ракетка мира Лулу Сун — первая новозеландка в четвёртом круге ТБШ

123-я ракетка мира Лулу Сун — первая новозеландка в четвёртом круге ТБШ
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123-я ракетка мира Лулу Сун стала первой в истории представительницей Новой Зеландии, которой удалось выйти в четвёртый круг на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

Сегодня, 5 июля, Сун обыграла китаянку Чжу Линь в третьем круге Уимблдона-2024 со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (8:6). Новозеландка прошла в основную сетку турнира через квалификацию, а в первом круге победила восьмую ракетку мира китайскую теннисистку Циньвэнь Чжэн.

В Открытой эре новозеландские теннисисты никогда ранее не выходили в четвёртый круг на «Шлемах» в одиночном разряде как у мужчин, так и у женщин.

По итогам Уимблдона-2024 23-летняя Лулу Сун дебютирует как минимум в топ-80 мирового рейтинга WTA. В 1/8 финала она сыграет с победительницей матча между Марией Саккари (Греция, 9) и Эммой Радукану (Великобритания).

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