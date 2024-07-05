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Карлос Алькарас в пяти сетах одолел Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024

Карлос Алькарас в пяти сетах одолел Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с трудом пробился в 1/8 финала Уимблдона-2024, действующим победителем которого является.

В матче третьего круга Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (29).

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		6 4 7 7 6
7 		2 6 6 2 2
             
Фрэнсис Тиафо
29
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Встреча Алькараса с Тиафо продлилась 3 часа и 53 минуты. В её рамках Алькарас 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Тиафо девять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2024 Алькарас сразится либо с американцем Брэндоном Накашимой, либо с французом Уго Умбером (16).

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