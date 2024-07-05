Карлос Алькарас в пяти сетах одолел Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с трудом пробился в 1/8 финала Уимблдона-2024, действующим победителем которого является.
В матче третьего круга Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (29).
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Встреча Алькараса с Тиафо продлилась 3 часа и 53 минуты. В её рамках Алькарас 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Тиафо девять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из десяти.
За выход в четвертьфинал Уимблдона-2024 Алькарас сразится либо с американцем Брэндоном Накашимой, либо с французом Уго Умбером (16).
- 5 июля 2024
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