21-летний Карлос Алькарас выиграл 12 из 13 пятисетовых матчей, проведённых за карьеру

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сегодня, 5-го июля, выиграл свой 12-й пятисетовый матч из 13 проведённых за карьеру.

Напомним, в матче третьего круга Уимблдона-2024 21-летний Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (29). Карлос является действующим чемпионом данного турнира.

На данный момент единственное поражение в пятисетовом матче Алькарас потерпел от итальянца Маттео Берреттини на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2024 Алькарас сразится либо с американцем Брэндоном Накашимой, либо с французом Уго Умбером (16).