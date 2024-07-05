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Карлос Алькарас прокомментировал непростую победу над Тиафо в 3-м круге Уимблдона-2024

Карлос Алькарас прокомментировал непростую победу над Тиафо в 3-м круге Уимблдона-2024
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в 1/8 финала Уимблдона-2024.

Напомним, в матче третьего круга Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (29).

«Играть против Фрэнсиса — серьёзное испытание. Он очень талантлив, заслуживает быть в топе и биться за большие достижения. Мне было очень тяжело адаптировать свою игру и найти решения, чтобы поставить его в затруднительное положение. Рад, что в концовке матча у меня это получилось», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Стоит отметить, что в поединке с Тиафо 21-летний Алькарас выиграл свой 12-й пятисетовый матч из 13 проведённых за карьеру.

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