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Алькарас после выхода в 1/8 финала Уимблдона спросил про матч Испания — Германия на Евро

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в 1/8 финала Уимблдона-2024 поинтересовался, как обстоят дела в матча Испания – Германия в рамках 1/4 финала Евро-2024.

Напомним, в матче третьего круга Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (29).

— Сейчас идёт футбольный матч, Испания против Германии.

— А какой счёт? Какой счёт? 0:0, Окей.

— Ты собираешься его посмотреть?

— Да, конечно, я поддерживаю футболистов сборной Испании.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Испания в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.