Алькарас после выхода в 1/8 финала Уимблдона спросил про матч Испания — Германия на Евро
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в 1/8 финала Уимблдона-2024 поинтересовался, как обстоят дела в матча Испания – Германия в рамках 1/4 финала Евро-2024.
Напомним, в матче третьего круга Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (29).
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
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|7 7
|6
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|2
|6
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|2
29
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
— Сейчас идёт футбольный матч, Испания против Германии.
— А какой счёт? Какой счёт? 0:0, Окей.
— Ты собираешься его посмотреть?
— Да, конечно, я поддерживаю футболистов сборной Испании.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Испания в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89'
Комментарии
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