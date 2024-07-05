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Алькарас после выхода в 1/8 финала Уимблдона спросил про матч Испания — Германия на Евро

Алькарас после выхода в 1/8 финала Уимблдона спросил про матч Испания — Германия на Евро
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в 1/8 финала Уимблдона-2024 поинтересовался, как обстоят дела в матча Испания – Германия в рамках 1/4 финала Евро-2024.

Напомним, в матче третьего круга Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (29).

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		6 4 7 7 6
7 		2 6 6 2 2
             
Фрэнсис Тиафо
29
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

— Сейчас идёт футбольный матч, Испания против Германии.
— А какой счёт? Какой счёт? 0:0, Окей.

— Ты собираешься его посмотреть?
— Да, конечно, я поддерживаю футболистов сборной Испании.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Испания в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'    
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