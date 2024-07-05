Карлос Алькарас повторил празднование Джуда Беллингема на Уимблдоне-2024

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас повторил фирменное празднование полузащитника сборной Англии и «Реала» Джуда Беллингема после выхода в 1/8 финала Уимблдона-2024, действующим обладателем титула которого является.

Фото: трансляция beinsports.com

Напомним, празднование Беллингема заключается в том, чтобы широко раскинуть руки перед трибунами. Отметим, что это не оригинальный жест, до Джуда так отмечал забитый гол, к примеру, Дэвид Бекхэм.

В матче третьего круга Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (29). В поединке с Тиафо 21-летний Алькарас выиграл свой 12-й пятисетовый матч из 13 проведённых за карьеру.