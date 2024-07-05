Вторая ракетка мира Кори Гауфф легко вышла в четвёртый круг Уимблдона-2024
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Победительница US Open – 2023 вторая ракетка мира Кори Гауфф вышла в четвёртый круг Уимблдона-2024. В третьем круге американка, занимающая вторую строчку в рейтинге WTA. легко обыграла 298-ю ракетку мира британскую теннисистку Сонай Картал со счётом 6:4, 6:0.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 19:20 МСК
298
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
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2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Гауфф выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Картал один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В 1/8 финала Кори Гауфф сразится с соотечественницей Эммой Наварро, которая в третьем круге обыграла российскую теннисистку Диану Шнайдер со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Наварро посеяна на турнире под 17-м номером.
Комментарии
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