Вторая ракетка мира Кори Гауфф легко вышла в четвёртый круг Уимблдона-2024

Победительница US Open – 2023 вторая ракетка мира Кори Гауфф вышла в четвёртый круг Уимблдона-2024. В третьем круге американка, занимающая вторую строчку в рейтинге WTA. легко обыграла 298-ю ракетку мира британскую теннисистку Сонай Картал со счётом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Гауфф выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Картал один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В 1/8 финала Кори Гауфф сразится с соотечественницей Эммой Наварро, которая в третьем круге обыграла российскую теннисистку Диану Шнайдер со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Наварро посеяна на турнире под 17-м номером.