Матч Даниила Медведева в третьем круге Уимблдона-2024 перенесён на завтра

Матч чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 41-м номером мирового рейтинга немцем Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024 перенесён на завтра, 6 июля, из-за дождливой погоды при счёте 2:1 по сетам в пользу россиянина. Дело в том, что матч Медведева и Штруффа проходил на корте №2, который не оснащён крышей.
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Напомним, судья принял решение остановить матч при счёте 1:1 в четвёртом сете. Медведев (5) со счётом 6:1 и 6:3 выиграл стартовые партии поединка, не позволив Штруффу заработать ни одного брейк-пойнта. Однако немец смог вернуться в игру, взяв третий сет со счётом 6:4.
Отметим, что все остальные одиночные матчи на внешних кортах, кроме перенесённой на первый корт встречи Даяны Ястремской с Донной Векич, тоже доиграют завтра.
- 5 июля 2024
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