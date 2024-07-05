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Матч Даниила Медведева в третьем круге Уимблдона-2024 перенесён на завтра

Матч Даниила Медведева в третьем круге Уимблдона-2024 перенесён на завтра
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Матч чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 41-м номером мирового рейтинга немцем Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024 перенесён на завтра, 6 июля, из-за дождливой погоды при счёте 2:1 по сетам в пользу россиянина. Дело в том, что матч Медведева и Штруффа проходил на корте №2, который не оснащён крышей.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Остановлен
1 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 1
6 		6 4 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, судья принял решение остановить матч при счёте 1:1 в четвёртом сете. Медведев (5) со счётом 6:1 и 6:3 выиграл стартовые партии поединка, не позволив Штруффу заработать ни одного брейк-пойнта. Однако немец смог вернуться в игру, взяв третий сет со счётом 6:4.

Отметим, что все остальные одиночные матчи на внешних кортах, кроме перенесённой на первый корт встречи Даяны Ястремской с Донной Векич, тоже доиграют завтра.

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