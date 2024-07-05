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Эмма Радукану вышла в четвёртый круг Уимблдона-2024, легко обыграв Саккари

Эмма Радукану вышла в четвёртый круг Уимблдона-2024, легко обыграв Саккари
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Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану обыграла девятую ракетку мира гречанку Марию Саккари в третьем круге Уимблдона-2024. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу 21-летней британки.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 19:50 МСК
Эмма Радукану
135
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Мария Саккари
9
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Радукану выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге Уимблдона-2024 135-я ракетка мира Эмма Радукану сыграет со 123-й ракеткой мира новозеландской теннисисткой Лулу Сун, которая прошла в основную сетку турнира через квалификацию. Сама Радукану получила уайлд-кард от организаторов турнира.

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