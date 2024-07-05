Эмма Радукану вышла в четвёртый круг Уимблдона-2024, легко обыграв Саккари

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану обыграла девятую ракетку мира гречанку Марию Саккари в третьем круге Уимблдона-2024. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу 21-летней британки.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Радукану выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге Уимблдона-2024 135-я ракетка мира Эмма Радукану сыграет со 123-й ракеткой мира новозеландской теннисисткой Лулу Сун, которая прошла в основную сетку турнира через квалификацию. Сама Радукану получила уайлд-кард от организаторов турнира.