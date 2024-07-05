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Алькарас уступает лишь Лэйверу и Беккеру по числу побед в первых 16 матчах Уимблдона

Алькарас уступает лишь Лэйверу и Беккеру по числу побед в первых 16 матчах Уимблдона
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 14 побед в своих первых 16 матчах в одиночном разряде Уимблдона.

В Открытой эре только два теннисиста могут похвастаться более впечатляющими показателями в данном сегменте. Это 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер (у него 16 побед в первых 16 матчах) и шестикратный победитель мэйджоров немец Борис Беккер (у него 15 побед в первых 16 матчах).

Ранее, в матче третьего круга Уимблдона Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (29). В поединке с Тиафо 21-летний Алькарас выиграл свой 12-й пятисетовый матч из 13 проведённых за карьеру.

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