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«Рад видеть тебя счастливым на корте». Джокович потренировался с Кирьосом на Уимблдоне

«Рад видеть тебя счастливым на корте». Джокович потренировался с Кирьосом на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос провели совместную тренировку на корте Уимблдона-2024.

«Рад видеть тебя счастливым и улыбчивым на корте, Ник», — написал Джокович в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Ранее Джокович (2) вышел в третий круг Уимблдона-2024, со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 7:5 обыграв 277-ю ракетку мира 22-летнего британца Джейкоба Фирнли (WC). За выход в 1/8 финала соревнований Новак сразится с 47-й ракеткой мира австралийцем Алексеем Попыриным.

Кирьос же прилетел в Лондон для работы в качестве ТВ-эксперта. Ник заявлял, что будет разминаться с Джоковичем на Уимблдоне, если тот выйдет во второй круг соревнований.

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