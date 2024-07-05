Карлос Алькарас признался, что досматривал матч Испании с Германией на Евро в душе

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что следил за матчем сборной Испании с Германией (2:1) на чемпионате Европы – 2024 в душе, куда пошёл после выхода в 1/8 финала Уиблдона-2024.

Напомним, в матче третьего круга Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (29).

«Я не мог пропустить этот матч», — приводит слова Алькараса с пресс-конференции журналист Мануэль Санчес.

Отметим, что начало пресс-конференции Алькараса после матча с Тиафо было перенесено на полчаса из-за того, что испанцы и немцы выявляли победителя в дополнительное время.