«Я наслаждалась каждым моментом». Радукану – о победе над Саккари

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану поделилась эмоциями после победы над девятой ракеткой мира гречанкой Марией Саккари в третьем круге Уимблдона-2024.

– Сегодня был один из тех дней, когда я получила удовольствие от игры на корте. Я наслаждалась каждым моментом. Я говорила себе: «Сколько раз в жизни тебе выпадет возможность сыграть на переполненном Центральном корте?» Я очень благодарна за поддержку.

– Недавно вы сказали, что заново открыли для себя радость от тенниса. Что помогло этому?

– Думаю, что внутренняя страсть. Вне зависимости от результата я стараюсь выиграть день. Иногда победа значит выйти на тренировку, показать всё, что смогу, даже если игра не лучшего качества. В некоторые дни победа – это игра в отличный теннис. Либо так, либо так. Главное – отдавать всего себя каждый божий день, – сказала Радукану в интервью на корте после матча.