220-я ракетка мира Алис: при всём уважении, но я не ставлю Руне сильно выше Хачанова

220-я ракетка мира французский теннисист Кентен Алис поделился ожиданиями от своего матча с 15-й ракеткой мира 21-летним датчанином Хольгером Руне в третьем круге Уимблдона-2024.

Ранее, во втором раунде Алис (Q) со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 22-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова (21).

«При всём уважении, но я не ставлю Руне сильно выше Хачанова, они игроки одного калибра. Мой подход к этому матчу заключается в том, чтобы выиграть его. Это было бы круто», — приводит слова Алиса L’Equipe.

«Кентен должен обрести уверенность, потому что он победил Хачанова, а Карен — сильный игрок», — заявлял ранее Руне в комментарии на ту же тему.