Донна Векич обыграла украинку Ястремскую в третьем круге Уимблдона-2024
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37-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла в 1/8 финала Уимблдона-2024. Она обыграла 27-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую в трёх сетах – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:1.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 20:45 МСК
27
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 7
|1
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|6 3
|6
37
Донна Векич
Д. Векич
Матч продолжался 2 часа 59 минут. Векич выполнила пять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Ястремской пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Стоит отметить, что хорватка завершила встречу с девятого матчбола.
В 1/8 финала Уимблдона-2024 Донна Векич сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой, которая в третьем круге обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4. В решающем сете испанка отыгралась со счёта 2:4.
Комментарии
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