Федерер восхитился победой Алькараса над Джоковичем в финале Уимблдона-2023

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высоко оценил прошлогоднюю победу испанца Карлоса Алькараса над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона. Напомним, встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Алькараса.

«Алькарас был фантастическим. Его победа здесь над Новаком в пяти сетах в прошлом году была невероятной. Я играл здесь с Новаком и знаю, как тяжело его одолеть. Просто невероятно, что Карлос сделал это в 20 лет.

И Синнер, мне нравится, как он прогрессирует последние пару лет. Думаю, он и дальше будет [прогрессировать], а это значит, что они ещё много раз встретятся друг с другом. Это будет великолепное противостояние», — приводит слова Федерера The Tennis Letter.