«Ты занимаешь особое место в моём сердце». Серена записала обращение к Энди Маррею

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс записала обращение к британцу Энди Маррею, который проводит последний Уимблдон в своей карьере.

«Должна признаться, что мне всегда нравилось смотреть твои матчи. Ты один из немногих игроков, кто был более сердитым на корте, чем я, а это нелёгкая задача. Твой характер похож на мой, скажем так.

Я получила удовольствие от игры с тобой в смешанном парном разряде на Уимблдоне. Это было одним из самых ярких событий в моей жизни. Ты занимаешь особое место в моём сердце, всегда так много говоришь о женщинах и обо всём, что они заслуживают. Ты был лидером в этом», – сказала Уильямс.

Вчера, 4 июля, Энди Маррей провёл один из последних матчей в своей карьере. Организаторы провели церемонию эмоциональную церемонию в честь трёхкратного победителя турниров «Большого шлема».