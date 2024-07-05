Эмма Радукану призналась, что следит за Карлосом Алькарасом на Уимблдоне-2024

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что следит за матчами трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2024.

«Следила за матчем Карлоса Алькараса и Фрэнсиса Тиафо, они показали потрясающий теннис, было очень здорово. Последние пару матчей я следила за Карлосом. Полезно посмотреть перед своими играми. Иногда я в каком-то смысле пытаюсь сымитировать его удары, но мне до него очень далеко», – сказала Радукану на пресс-конференции после матча третьего круга.

На Уимблдоне-2024 135-я ракетка мира Эмма Радукану уже вышла в 1/8 финала. Сегодня, 5 июля, в матче третьего круга она одолела девятую ракетку мира Марию Саккари, и сыграет с новозеландкой Лулу Сан.