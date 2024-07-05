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«Терпеть тебя не могу». Тиафо раскрыл, что сказал Алькарасу после матча

«Терпеть тебя не могу». Тиафо раскрыл, что сказал Алькарасу после матча
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29-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал о небольшом разговоре с испанцем Карлосом Алькарасом после очного матча.

Сегодня, 5 июля, теннисисты сыграли в третьем круге на Уимблдоне-2024. Победу одержал Алькарас в пятисетовом поединке – 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

После матча вы немного поговорили у сетки. Можете поделиться, что сказали друг другу?
– Просто абсолютное уважение. Он сказал: «Здорово, что ты так играешь». А я: «Терпеть тебя не могу», – сказал Тиафо на пресс-конференции.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. 21-летний Карлос Алькарас – действующий чемпион травяного «Шлема». В четвёртом круге нынешнего розыгрыша турнира испанец сыграет с победителем матча Брэндон Накашима (США) – Уго Умбер (Франция, 16).

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