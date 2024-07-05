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Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024

Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024, который продлится до 14 июля.

В матче третьего круга Синнер (1) со счётом 6:1, 6:4, обыграл 52-ю ракетку мира серба Миомира Кецмановича.

Встреча Синнера с Кецмановичем продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Синнер 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Кецмановича два эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2024 Синнер сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) – Бен Шелтон (США, 14).

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