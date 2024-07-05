Федерер: Уимблдон много значит для Маррея. Было видно, как он нервничал перед прощанием

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о том, что не присутствовал на прощальном матче британца Энди Маррея в парном разряде Уимблдона-2024.

«Жаль, что меня вчера не было, но я не знал, как всё сложится, поэтому у меня уже были другие обязательства. Вообще я прилетел пораньше, во вторник, чтобы быть здесь, если он сыграет в одиночном разряде. Когда садился в самолёт, узнал, что Энди не сыграет в одиночке, и подумал: боже мой. Я был наготове, но, к сожалению, не смог быть здесь вчера вечером, но повидался с ним перед матчем. Было видно, что Энди очень нервничал и волновался. Уимблдон так много для него значит. Я снова пересмотрел все хайлайты и подумал: это потрясающе. Ещё будет микст и Олимпиада, и, наверное, на этом всё.

Я так рад, что он был на моём завершении карьеры на Кубке Лэйвера. Просто невероятная карьера. Я любил играть с ним, хотя он, наверное, раз 20 меня обыгрывал (11 раз. – Прим. «Чемпионата»). Конечно, вчера у меня было много эмоций», — приводит слова Федерера The Tennis Letter.