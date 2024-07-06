Уимблдон-2024, женщины: результаты пятого игрового дня, сетка соревнований

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Вчера, 5 июля, завершился пятый игровой день турнира «Большого шлема» — Уимблдона-2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители матчей).

Ясмин Паолини – Бьянка Андрееску – 7:6 (7:4), 6:1

Паула Бадоса – Дарья Касаткина – 7:6 (8:6), 4:6, 6:4

Лулу Сун – Чжу Линь – 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

Эмма Наварро – Диана Шнайдер – 2:6, 6:3, 6:4

Мэдисон Кис – Марта Костюк – 6:4, 6:3

Кори Гауфф – Сонай Картал – 6:4, 6:0

Эмма Радукану – Мария Саккари – 6:2, 6:3

Донна Векич – Даяна Ястремская – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:1

Все запланированные на 5 июля матчи третьего круга женского одиночного разряда были сыграны. Уимблдон-2024 завершится на следующей неделе 14 июля.