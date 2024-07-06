Уимблдон-2024, мужчины: результаты пятого игрового дня, сетка соревнований

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Лондоне завершился пятый игровой день Уимблдона-2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Уимблдон-2024, мужчины. Результаты пятого игрового дня:

Томми Пол (США, 12) – Александр Бублик (Казахстан, 23) – 6:3, 6:4, 6:2;

Карлос Алькарас (Испания,3) – Фрэнсис Тиафо (США, 29) – 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2;

Григор Димитров (Болгария, 10) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:4, 6:3;

Янник Синнер (Италия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:1, 6:4, 6:2.

Отметим, что из-за дождя не были доиграны матчи Даниила Медведева (Россия) с Ян-Леннардом Штруффом (Германия), Брэндона Накашимы (США) с Уго Умбером (Франция), Фабио Фоньини (Италия) с Роберто Баутиста-Агутом (Испания) и Дениса Шаповалова (Канада) с Беном Шелтоном (США).