Карлос Алькарас высказался о том, что выиграл 12 из 13 проведённых в пяти сетах матчей

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою выдающуюся статистику в пятисетовых матчах. 21-летний Алькарас выиграл 12 таких матчей из 13 проведённых за карьеру.

Напомним, в матче третьего круга Уимблдона Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (29). Именно эта победа и стала для Карлоса 12-й в пятисетовом формате.

«Я осознал, что очень хорош в пятых сетах, выжимаю из соперника его максимум физически и психологически. Иногда сопернику тяжело поддерживать такой уровень интенсивности в пятом сете. Про себя я думаю, что хорош в этом и должен верить, что выиграю. И что покажу свой лучший теннис. Во всех пятых сетах, что я играл, я показывал свой лучший теннис или очень близко к нему. Я понял, что хорош в этом, и верю, что выиграю», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.