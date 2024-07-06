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Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 6 июля

Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 6 июля
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт шестой игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В шестой день соревнований сыграют российский теннисист Роман Сафиуллин, а также Алекс де Минор, Хольгер Руне, Бен Шелтон, Александр Зверев и Новак Джокович.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 6 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:

Третий круг

13:00

  • Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция);
  • Артюр Фис (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия);
  • Люка Пуй (Франция) — Алекс де Минор (Австралия).

14:30

  • Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Фабио Фоньини (Италия);
  • Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия);
  • Хольгер Руне (Дания) — Кентер Алис (Франция).

15:00

  • Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США);

15:30

  • Тейлор Фритц (США) — Алехандро Табило (Чили);
  • Кэмерон Норри (Великобритания) — Александр Зверев (Германия).

19:00

  • Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).
Календарь Уимблдона - 2024
Турнирная сетка Уимблдона - 2024
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