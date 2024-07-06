Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 6 июля

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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт шестой игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В шестой день соревнований сыграют российский теннисист Роман Сафиуллин, а также Алекс де Минор, Хольгер Руне, Бен Шелтон, Александр Зверев и Новак Джокович.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 6 июля

Мужчины. Примерное время начала матчей:

Третий круг

13:00

Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция);

Артюр Фис (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия);

Люка Пуй (Франция) — Алекс де Минор (Австралия).

14:30

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Фабио Фоньини (Италия);

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия);

Хольгер Руне (Дания) — Кентер Алис (Франция).

15:00

Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США);

15:30

Тейлор Фритц (США) — Алехандро Табило (Чили);

Кэмерон Норри (Великобритания) — Александр Зверев (Германия).

19:00