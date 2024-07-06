Сафиуллин — Фис: текстовая онлайн-трансляция третьего круга Уимблдона

Сегодня, 6 июля, в рамках третьего круга турнира «Большого шлема» Уимблдона состоится матч между французским теннисистом, 34-й ракеткой мира Артюром Фисом и 44-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным. Поединок начнётся не ранее 13:00 мск на 15-м корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка между Фисом и Сафиуллиным.

Напомним, в прошлом году оба теннисиста участвовали в Уимблдоне. Фис выбыл из основной сетки турнира после первого круга, проиграв Алехандро Давидович-Фокине, Сафиуллин дошёл выше и вылетел лишь в четвертьфинале после матча с Янником Синнером.

Действующим чемпионом Уимблдона является 21-летний испанец Карлос Алькарас.