Сафиуллин — Фис: история личных встреч перед матчем третьего круга Уимблдона

Сегодня, 6 июля, в рамках третьего круга турнира «Большого шлема» Уимблдон состоится матч между французским теннисистом, 34-й ракеткой мира Артюром Фисом и 44-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным. Поединок начнётся не ранее 13:00 мск на 15-м корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее теннисисты встречались на корте дважды — на челленджере в Лилле (Франция) в 2022 году и на турнире категории АТР-250 в Марселе (Франция) в 2023 году. Обе встречи проходили на покрытии хард, а на травяном покрытии эта встреча станет первой для их истории противостояний. В обоих более ранних поединках победу одерживал Фис.

Напомним, действующим чемпионом Уимблдона является 21-летний Карлос Алькарас.