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Калинская — Самсонова: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2024

Калинская — Самсонова: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона пройдут матчи пятого игрового дня Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встретятся российские теннисистки, 18-я ракетка мира Анна Калинская и 15-я ракетка мира Людмила Самсонова. Матч пройдёт на корте №18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Это второе противостояние спортсменок. Впервые они встретились в 1/4 финала на турнире в Курмайоре (Италия) в 2021 году. Победу одержала Самсонова.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая покинула соревнования уже в первом круге.

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