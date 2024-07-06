Калинская — Самсонова: история личных встреч перед матчем третьего круга Уимблдона-2024

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона пройдут матчи пятого игрового дня Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встретятся российские теннисистки — 18-я ракетка мира Анна Калинская и 15-я ракетка мира Людмила Самсонова. Матч пройдёт на корте №18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.

Калинская и Самсонова провели между собой одну встречу на турнирах WTA. Победу в единственном матче одержала Людмила.

29.10.2021 Курмайор (Италия), WTA-250, хард. Четвертьфинал: Самонова — Калинская — 6:1, 6:2.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая покинула соревнования уже в первом круге.