Возняцки и Рыбакина — единственная пара третьего круга Уимблдона, где обе — чемпионки ТБШ

Обладательница 30 титулов в одиночном разряде, 91-я ракетка мира Каролина Возняцки и четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина — единственная пара третьего круга Уимблдона, где обе теннисистки являются победительницами турниров «Большого шлема».

Напомним, Рыбакина становилась чемпионкой Уимблдона в 2022 году, Возняцки в 2018 году завоевывала титул Australian Open. С того года детская теннисистка польского происхождения не взяла больше ни одного титула в рамках турниров WTA. В 2010 она становилась первой ракеткой мира среди женщин, однако сейчас занимает лишь 91-ю строчку из-за того, что в 2020 году завершила карьеру в связи с болезнью, а затем возобновила её.

Встреча Рыбакиной с Возняцки пройдёт сегодня, 6 июля, не ранее 13:00 мск на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между датской и казахстанской теннисистками.