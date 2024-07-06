Возняцки и Рыбакина — единственная пара третьего круга Уимблдона, где обе — чемпионки ТБШ

Обладательница 30 титулов в одиночном разряде, 91-я ракетка мира Каролина Возняцки и четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина — единственная пара третьего круга Уимблдона, где обе теннисистки являются победительницами турниров «Большого шлема».
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Напомним, Рыбакина становилась чемпионкой Уимблдона в 2022 году, Возняцки в 2018 году завоевывала титул Australian Open. С того года детская теннисистка польского происхождения не взяла больше ни одного титула в рамках турниров WTA. В 2010 она становилась первой ракеткой мира среди женщин, однако сейчас занимает лишь 91-ю строчку из-за того, что в 2020 году завершила карьеру в связи с болезнью, а затем возобновила её.
Встреча Рыбакиной с Возняцки пройдёт сегодня, 6 июля, не ранее 13:00 мск на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между датской и казахстанской теннисистками.
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