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Возняцки и Рыбакина — единственная пара третьего круга Уимблдона, где обе — чемпионки ТБШ

Возняцки и Рыбакина — единственная пара третьего круга Уимблдона, где обе — чемпионки ТБШ
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Обладательница 30 титулов в одиночном разряде, 91-я ракетка мира Каролина Возняцки и четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина — единственная пара третьего круга Уимблдона, где обе теннисистки являются победительницами турниров «Большого шлема».

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 18:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Возняцки
91
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

Напомним, Рыбакина становилась чемпионкой Уимблдона в 2022 году, Возняцки в 2018 году завоевывала титул Australian Open. С того года детская теннисистка польского происхождения не взяла больше ни одного титула в рамках турниров WTA. В 2010 она становилась первой ракеткой мира среди женщин, однако сейчас занимает лишь 91-ю строчку из-за того, что в 2020 году завершила карьеру в связи с болезнью, а затем возобновила её.

Встреча Рыбакиной с Возняцки пройдёт сегодня, 6 июля, не ранее 13:00 мск на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между датской и казахстанской теннисистками.

Календарь Уимблдона. Женщины
Турнирная сетка Уимблдона. Женщины
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