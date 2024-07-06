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Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 6 июля

Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 6 июля
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт шестой игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В шестой день соревнований сыграют российские теннисистки Людмила Самсонова и Анна Калинская, а также Елена Рыбакина и Ига Свёнтек.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 6 июля
Женщины. Примерное время начала матчей:

Третий круг

13:00

  • Харриет Дарт (Великобритания) — Сиюй Ван (Китай)
  • Анна Калинская (Россия) — Людмила Самсонова (Россия)
  • Барбора Крейчикова (Чехия) — Джессика Бузас Манейро (Испания)

14:00

  • Бернарда Пера (США) — Елена Остапенко (Латвия)

15:00

  • Даниэль Коллинз (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)

17:00

  • Ига Свёнтек (Польша) — Юлия Путинцева (Казахстан)

17:30

  • Онс Жабер (Тунис) — Элина Свитолина (Украина)

19:00

  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Возняцки (Дания)
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