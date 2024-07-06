Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 6 июля

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт шестой игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В шестой день соревнований сыграют российские теннисистки Людмила Самсонова и Анна Калинская, а также Елена Рыбакина и Ига Свёнтек.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 6 июля

Женщины. Примерное время начала матчей:

Третий круг

13:00

Харриет Дарт (Великобритания) — Сиюй Ван (Китай)

Анна Калинская (Россия) — Людмила Самсонова (Россия)

Барбора Крейчикова (Чехия) — Джессика Бузас Манейро (Испания)

14:00

Бернарда Пера (США) — Елена Остапенко (Латвия)

15:00

Даниэль Коллинз (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)

17:00

Ига Свёнтек (Польша) — Юлия Путинцева (Казахстан)

17:30

Онс Жабер (Тунис) — Элина Свитолина (Украина)

19:00