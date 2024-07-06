Янник Синнер стал единоличным лидером ATP-тура по победам в 2024 году

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал единоличным лидером по количеству побед на уровне ATP в 2024 году. Победа над Миомиром Кецмановичем (Сербия) со счётом 6:1, 6:4, 6:2 в третьем круге Уимблдона-2024 стала для итальянца 41-й в сезоне.

По этому показателю он обошёл норвежского теннисиста Каспера Рууда, который в нынешнем сезоне одержал 40 побед.

До Уимблдона в 2024 году Cиннер провёл восемь турниров. Четыре из них он выиграл – Открытый чемпионат Австралии, турнир серии «Мастерс» в Майами (США), два титула категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды) и Галле (Германия).

На «Ролан Гаррос» – 2024 и на «Мастерсах» в Майами (США) и Монте-Карло (Монако) Синнер дошёл до полуфиналов. На «Мастерсе» в Мадриде (Испания) итальянец не вышел на четвертьфинальный матч из-за травмы.