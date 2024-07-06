Виктория Азаренко отказалась от участия в Олимпиаде-2024 в Париже

Обладательница 21 титула в одиночном разряде, 16-я ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко отказалась от участия в Олимпиаде в Париже, хотя ранее приняла приглашение МОК стать участницей соревнований. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Точная причина отказа неизвестна, однако, предположительно, это может быть травма плеча, которая не дала ей выступить и на Уимблдоне. Ранее предложение МОК об участии в Играх также не приняла другая белорусская теннисистка, Арина Соболенко. Следовательно, в женском одиночном разряде Беларусь не будет представлена на Олимпиаде-2024.

Сама Азаренко является двукратной чемпионкой Australian Open — в 2013 и 2012 году. На Олимпийских играх в Лондоне теннисистка выиграла золото в миксте в дуэте с Максимом Мирным, а также бронзу в одиночном разряде.

Лучшим достижением в её карьере было первое место мирового рейтинга.