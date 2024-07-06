Эмма Радукану вернётся в топ-100 рейтинга WTA по итогам Уимблдона-2024

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вернётся в топ-100 мирового рейтинга WTA благодаря выходу в четвёртый круг Уимблдона-2024.

На данный момент британка занимает 92-ю строчку в лайв-рейтиге. В третьем раунде турнира Радукану обыграла девятую ракетку мира гречанку Марию Саккари со счётом 6:2, 6:3. Для Радукану эта победа стала второй в карьере над теннисисткой из топ-10.

Эмма покинула топ-100 в конце апреля 2023 года. Большую часть прошлого сезона она пропустила из-за перенесённых операций на запястьях, а также на голеностопе.

В четвёртом круге британская теннисистка сыграет с новозеландкой Лулу Сун (123-я ракетка мира). Выход в четвертьфинал обеспечит 21-летней Радукану как минимум возвращение в топ-70 рейтинга WTA.