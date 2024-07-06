Пробьётся ли Роман Сафиуллин в четвёртый круг Уимблдона-2024?
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Сегодня, 6 июля, в рамках третьего круга Уимблдона-2024 состоится матч между французским теннисистом, 34-й ракеткой мира Артюром Фисом и 44-й ракеткой мира россиянином Романом Сафиуллиным. Поединок начнётся не ранее 13:00 мск на 15-м корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
34
Артюр Фис
А. Фис
Не начался
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Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Пробьётся ли Роман Сафиуллин в четвёртый круг Уимблдона?
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Фисом и Сафиуллиным.
Напомним, в прошлом году оба теннисиста участвовали в Уимблдоне. Фис выбыл из основной сетки турнира после первого круга, проиграв Алехандро Давидович-Фокине, Сафиуллин дошёл выше и вылетел лишь в четвертьфинале после матча с Янником Синнером.
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