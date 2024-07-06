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Пробьётся ли Роман Сафиуллин в четвёртый круг Уимблдона-2024?

Пробьётся ли Роман Сафиуллин в четвёртый круг Уимблдона-2024?
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Сегодня, 6 июля, в рамках третьего круга Уимблдона-2024 состоится матч между французским теннисистом, 34-й ракеткой мира Артюром Фисом и 44-й ракеткой мира россиянином Романом Сафиуллиным. Поединок начнётся не ранее 13:00 мск на 15-м корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Пробьётся ли Роман Сафиуллин в четвёртый круг Уимблдона?

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Фисом и Сафиуллиным.

Напомним, в прошлом году оба теннисиста участвовали в Уимблдоне. Фис выбыл из основной сетки турнира после первого круга, проиграв Алехандро Давидович-Фокине, Сафиуллин дошёл выше и вылетел лишь в четвертьфинале после матча с Янником Синнером.

Календарь Уимблдона. Мужчины
Турнирная таблица. Мужчины
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