Пробьётся ли Роман Сафиуллин в четвёртый круг Уимблдона-2024?

Сегодня, 6 июля, в рамках третьего круга Уимблдона-2024 состоится матч между французским теннисистом, 34-й ракеткой мира Артюром Фисом и 44-й ракеткой мира россиянином Романом Сафиуллиным. Поединок начнётся не ранее 13:00 мск на 15-м корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Пробьётся ли Роман Сафиуллин в четвёртый круг Уимблдона?

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Фисом и Сафиуллиным.

Напомним, в прошлом году оба теннисиста участвовали в Уимблдоне. Фис выбыл из основной сетки турнира после первого круга, проиграв Алехандро Давидович-Фокине, Сафиуллин дошёл выше и вылетел лишь в четвертьфинале после матча с Янником Синнером.