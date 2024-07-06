«Сильнее вместе. Всегда». Бадоса и Циципас обнялись в коридоре на Уимблдоне

11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас поздравил свою девушку испанскую теннисистку Паулу Бадосу с выходом в четвёртый круг Уимблдона-2024. Камеры застали момент объятий пары в коридоре после матча.

Позднее теннисисты отреагировали на это видео в своих соцсетях.

«Горжусь тобой, Паула», – написал Циципас.

«Сильнее вместе. Всегда», – ответила Бадоса.

Напомним, вчера, 5 июля, 93-я ракетка мира Паула Бадоса в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла россиянку Дарью Касаткину. Матч закончился со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4. По окончании встречи Бадоса расплакалась.

Стефанос Циципас покинул Уимблдон-2024 ещё во втором круге соревнований. Он проиграл финскому теннисисту Эмилю Руусувуори со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (10:12), 6:3, 3:6.