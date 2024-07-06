Видео: Даниил Медведев примерил на себя образ Джона Макинроя

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев принял участие в совместном видеоролике с семикратным победителем мэйджоров бывшей первой ракеткой мира американцем Джоном Макинроем.

Идея видео заключается в том, что, несмотря на советы и критику людей, необходимо оставаться собой.

Макинрой. Эй, Даниил, ты всё делаешь плохо!

Медведев. Я один из лучших в мире…

Макинрой. Именно! Один из… Но меня есть идея, как сделать тебя №1.

После этого Медведев появляется в кадре в образе самого Макинроя.

Макинрой. Как тебе?

Медведев. Я чувствую себя… Смешно…

Макинрой. Что ты имеешь в виду?

Медведев. С меня хватит!

В данный момент Медведев принимает участие в Уимблдоне-2024. Сегодня, 6 июля, продолжится его матч с Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге соревнований. Поединок был перенесён со вчерашнего дня при счёте 2:1 по сетам в пользу Медведева из-за дождя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного матча.