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Видео: Даниил Медведев примерил на себя образ Джона Макинроя

Видео: Даниил Медведев примерил на себя образ Джона Макинроя
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Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев принял участие в совместном видеоролике с семикратным победителем мэйджоров бывшей первой ракеткой мира американцем Джоном Макинроем.

Идея видео заключается в том, что, несмотря на советы и критику людей, необходимо оставаться собой.

Макинрой. Эй, Даниил, ты всё делаешь плохо!
Медведев. Я один из лучших в мире…
Макинрой. Именно! Один из… Но меня есть идея, как сделать тебя №1.
После этого Медведев появляется в кадре в образе самого Макинроя.
Макинрой. Как тебе?
Медведев. Я чувствую себя… Смешно…
Макинрой. Что ты имеешь в виду?
Медведев. С меня хватит!

В данный момент Медведев принимает участие в Уимблдоне-2024. Сегодня, 6 июля, продолжится его матч с Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге соревнований. Поединок был перенесён со вчерашнего дня при счёте 2:1 по сетам в пользу Медведева из-за дождя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Остановлен
1 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 1
6 		6 4 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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Новости. Теннис
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