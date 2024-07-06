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Борис Беккер отреагировал на вылет сборной Германии с Евро-2024

Борис Беккер отреагировал на вылет сборной Германии с Евро-2024
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Немецкий теннисист, экс первая ракетка мира, победитель шести турниров «Большого шлема» Борис Беккер выразил свои эмоции по поводу вылета Германии с Евро-2024.

«Что за игра… Поздравляем Испанию с победой над Германией в битве за Штутгарт! Обожаю страсть, решимость и чистую драму в конце матча, но я рыдаю… Мы можем увидеть это зрелище на поле единой национальной сборной!» — написал Беккер в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 5 июля, на этапе 1/4 финала домашнего чемпионата Европы — 2024 сборная Германии со счётом 2:1 в дополнительное время проиграла Испании. В полуфинале Испания встретится с Францией. Вторая пара полуфиналистов определится после матча Нидерландов и Турции, Англии и Швейцарии.

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