Алекс де Минор вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024 на снятии соперника

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024 на снятии соперника.

Напомним, в третьем круге соревнований де Минор должен был сразиться с 212-й ракеткой мира французом Люкой Пуем (Q). Однако Пуй ещё до начала матча принял решение сняться с него из-за повреждения мышц пресса.

Стоит отметить, что четвёртый раунд — это на данный момент наивысшее достижение де Минора на травяном турнире «Большого шлема». Алекс также доходил до данной стадии в 2022 и 2023 годах.

За дебютный выход в четвертьфинал Уимблдона де Минор сразится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Артюр Фис (Франция). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.