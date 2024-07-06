Алекс де Минор вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024 на снятии соперника
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Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024 на снятии соперника.
Напомним, в третьем круге соревнований де Минор должен был сразиться с 212-й ракеткой мира французом Люкой Пуем (Q). Однако Пуй ещё до начала матча принял решение сняться с него из-за повреждения мышц пресса.
Стоит отметить, что четвёртый раунд — это на данный момент наивысшее достижение де Минора на травяном турнире «Большого шлема». Алекс также доходил до данной стадии в 2022 и 2023 годах.
За дебютный выход в четвертьфинал Уимблдона де Минор сразится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Артюр Фис (Франция). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.
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