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«Спасибо, министр счастья». Джокович поблагодарил Жабер за неожиданный подарок

«Спасибо, министр счастья». Джокович поблагодарил Жабер за неожиданный подарок
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в социальных сетях поблагодарил трёхкратную финалистку мэйджоров, бывшую вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса за подарок, преподнесённый ему на Уимблдоне-2024.

Оказалось, что Жабер подарила Джоковичу финики. Новак пришёл в восторг от такого внимания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.

«Министр счастья (так негласно в туре называют Онс Жабер. – Прим. «Чемпионата») подарила мне вкуснейший подарок. Мой любимый снэк на корте – финики. Спасибо, Онс», — написал Джокович в своих социальных сетях.

Ранее Джокович (2) вышел в третий круг Уимблдона-2024, со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 7:5 обыграв 277-ю ракетку мира 22-летнего британца Джейкоба Фирнли (WC). За выход в 1/8 финала соревнований Новак сразится с 47-й ракеткой мира австралийцем Алексеем Попыриным.

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