«Я чуть не заплакал». Кирьос поделился эмоциями от тренировки с Джоковичем на Уимблдоне

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился эмоциями после тренировки с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

«Почти 10 месяцев после моей тяжёлой операции на запястье. Сегодня было первое настоящее испытание. Я чуть не заплакал от осознания, что смог вернуться на этот уровень. Были моменты, когда казалось, что уже не суждено. Сегодня Новак сказал мне, что по мне не скажешь, что у меня была операция. Нам с командой пришлось поразмышлять над теми моментами, когда становилось тяжело. Мы продолжаем работать», – написал Кирьос в своих соцсетях.

Кирьос прилетел в Лондон для работы в качестве ТВ-эксперта. Ник заявлял, что будет разминаться с Джоковичем на Уимблдоне, если тот выйдет во второй круг соревнований.

Видео с тренировки Джоковича и Кирьоса на Уимблдоне: