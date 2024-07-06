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Арина Соболенко отреагировала на победу Бадосы над Касаткиной

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на победу испанки Паулы Бадосы над россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге Уимблдона-2024. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 в пользу Паулы.

«Вторая неделя… Так здорово снова увидеть вас», – написала Бадоса в своих соцсетях.

«Вперёёёёёд!» – прокомментировала её пост Соболенко.

Напомним, Бадоса и Соболенко являются подругами и общаются за пределами корта.

Бывшая вторая ракетка мира Бадоса, которая сейчас занимает 93-ю строчку мирового рейтинга, вышла в четвёртый круг Уимблдона-2024, где сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Соболенко снялась с Уимблдона-2024 ещё до старта турнира из-за травмы плеча.