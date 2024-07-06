Циципас выложил философский пост после поражения на Уимблдоне-2024

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился философскими размышлениями в своих соцсетях после поражения во втором круге Уимблдона-2024.

«Каждая неудача – это основа для камбэка. Спасибо всем за поддержку», – подписал пост Циципас.

Напомним, грек проиграл финскому теннисисту 87-й ракетке мира Эмилю Руусувуори во втором круге Уимблдона-2024 в четырёх сетах. Матч закончился со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (10:12), 6:3, 3:6. В прошлом году 25-летниц Циципас выходил в четвёртый круг травяного «Шлема».

В парном разряде Уимблдона-2024 Стефанос в дуэте с младшим братом Петросом Циципасом проиграл в первом круге. Они уступили аргентинской паре Максимо Гонсалес – Андрес Мольтени со счётом 6:7 (3:7), 3:6.