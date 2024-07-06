14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон выполнил самую быструю подачу в истории Уимблдона. Скорость полёта мяча составила 246,2 км/ч.

Шелтон установил это достижение по ходу матча второго круга на Уимблдоне-2024 против южноафриканца Ллойда Харриса. В том поединке Шелтон победил в пяти сетах – 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (10:7).

Самую быструю подачу в истории АТР-тура выполнил австралиец Сэм Грот – 263,4 км/ч. Однако поскольку это произошло во время матча на турнире серии «челленджер», показатель официально не признан организацией АТР. Быстрейшая признанная подача принадлежит американцу Джону Иснеру – 253 км/ч.

Подача Шелтона – пятая в истории по скорости среди официально признанных результатов.

В третьем круге Уимблдона-2024 Бен играет против канадца Дениса Шаповалова.