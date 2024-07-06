Бывший немецкий теннисист, экс первая ракетка мира Борис Беккер выразил уважение главному тренеру сборной Германии по футболу Юлиану Нагельсману на своей стренице в социальной сети.

«Моё большое уважение также Юлиану Нагельсману! Когда прошлой осенью он занял пост тренера сборной, я не был уверен… Сегодня я убеждён, что благодаря ему и вместе с ним мы снова стали национальной командой, которая может побеждать… так держать!» — написал Беккер на своей странице в социальной сети.

Напомним, вчера, 5 июля, Германия выбыла из борьбы за чемпионство на Евро-2024 после проигрыша Испании в четвертьфинале в дополнительное время со счётом 1:2. Ранее Беккер поздравил Испанию с проходом в полуфинал, где она встретится с французской командой.