ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер выразил уважение главному тренеру сборной Германии по футболу

Борис Беккер выразил уважение главному тренеру сборной Германии по футболу
Комментарии

Бывший немецкий теннисист, экс первая ракетка мира Борис Беккер выразил уважение главному тренеру сборной Германии по футболу Юлиану Нагельсману на своей стренице в социальной сети.

«Моё большое уважение также Юлиану Нагельсману! Когда прошлой осенью он занял пост тренера сборной, я не был уверен… Сегодня я убеждён, что благодаря ему и вместе с ним мы снова стали национальной командой, которая может побеждать… так держать!» — написал Беккер на своей странице в социальной сети.

Напомним, вчера, 5 июля, Германия выбыла из борьбы за чемпионство на Евро-2024 после проигрыша Испании в четвертьфинале в дополнительное время со счётом 1:2. Ранее Беккер поздравил Испанию с проходом в полуфинал, где она встретится с французской командой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android