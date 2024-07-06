Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала своё выступление на Уимблдоне-2024, где уже вышла в четвёртый круг.

«Больше всего я довольна уровнем игры, который показала. С нетерпением жду следующего матча.

Я работаю изо дня в день, но никогда не знаешь, когда всё окупится. После многих поражений иногда непросто оставаться в моменте, продолжать работать, делать своё дело, восстанавливаться. Нужно держать в уме, что в один момент это всё окупится, просто не знаешь, когда именно. Я рада, что работа, которую я проделала, на этой неделе даёт свои плоды.

Мне нравится играть важные розыгрыши, принимать вызов и пытаться его преодолеть. Мне кажется, что в последнее время я играла важные мячи по-другому. Не так агрессивно, скорее, пассивно. Играя с такими топ-игроками, как Мария, я знаю, что она не отдаст мне матч просто так. На таком уровне нужно использовать возможность, пока она есть», – приводит слова Радукану Punto de Break.