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Роджер Федерер посетил матч Шаповалова и Шелтона на Уимблдоне-2024

Роджер Федерер посетил матч Шаповалова и Шелтона на Уимблдоне-2024
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер посетил матч канадца Дениса Шаповалова и американца Бена Шелтона в третьем круге Уимблдона-2024.

Фото: Скриншот трансляции матча

Сам Федерер уже завершил профессиональную карьеру в 2022 году после выступления в Кубке Лэйвера, который проходил в конце сентября в Лондоне. Он завоёвывал чемпионство на Уимблдоне восемь раз за свою карьеру. Всего на его счету 103 титула в одиночном разряде. Последние титулы он завоевал в 2019 году.

Матч канадского и американского теннисистов на Уимблдоне-2024 перенесён со вчерашнего дня из-за дождливой погоды в Лондоне. Сейчас счёт 1:1 по сетам, игра продолжится в третьем сете.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Денис Шаповалов
121
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		2 4 5
6 4 		6 6 4
             
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
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