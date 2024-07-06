Роджер Федерер посетил матч Шаповалова и Шелтона на Уимблдоне-2024

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер посетил матч канадца Дениса Шаповалова и американца Бена Шелтона в третьем круге Уимблдона-2024.

Фото: Скриншот трансляции матча

Сам Федерер уже завершил профессиональную карьеру в 2022 году после выступления в Кубке Лэйвера, который проходил в конце сентября в Лондоне. Он завоёвывал чемпионство на Уимблдоне восемь раз за свою карьеру. Всего на его счету 103 титула в одиночном разряде. Последние титулы он завоевал в 2019 году.

Матч канадского и американского теннисистов на Уимблдоне-2024 перенесён со вчерашнего дня из-за дождливой погоды в Лондоне. Сейчас счёт 1:1 по сетам, игра продолжится в третьем сете.