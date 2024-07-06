Роджер Федерер посетил матч Шаповалова и Шелтона на Уимблдоне-2024
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер посетил матч канадца Дениса Шаповалова и американца Бена Шелтона в третьем круге Уимблдона-2024.
Фото: Скриншот трансляции матча
Сам Федерер уже завершил профессиональную карьеру в 2022 году после выступления в Кубке Лэйвера, который проходил в конце сентября в Лондоне. Он завоёвывал чемпионство на Уимблдоне восемь раз за свою карьеру. Всего на его счету 103 титула в одиночном разряде. Последние титулы он завоевал в 2019 году.
Матч канадского и американского теннисистов на Уимблдоне-2024 перенесён со вчерашнего дня из-за дождливой погоды в Лондоне. Сейчас счёт 1:1 по сетам, игра продолжится в третьем сете.
Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
121
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|2
|4
|5
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|6
|6
|4
14
Бен Шелтон
Б. Шелтон
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